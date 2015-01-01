محافظ سوهاج يكرم أبطال أفريقيا للقوة ومصارعة الذراعين

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كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، لاعبي المنتخب المصري، من أبناء سوهاج، الذين شاركوا في بطولة أفريقيا العاشرة للقوة ومصارعة الذراعين، والتي أقيمت بدولة مالي خلال شهر يوليو الجاري.



وقدم محافظ سوهاج شهادة تقدير وميدالية المحافظة لكلا من اللاعب عماد الدين علاء، لاعب نادي إدفا الرياضي، والذي شارك في مسابقة الوزن المفتوح رجال، وحصل على الميدالية الفضية، واللاعب علي محمد هاشم، من مركز طهطا، لاعب نادي طلائع الجيش بالقاهرة، والذي شارك في مسابقات الناشئين تحت 21 سنة وحصل على الميدالية الذهبية.



وأكد محافظ سوهاج، دعمه للرياضة والرياضيين بسوهاج، مشيرًا إلى أن الرياضة تعمل على تحقيق التوازن وتساهم في بناء العقل السليم، وتنشيط الذهن، فضلًا عن تنمية القيم، والاخلاق، مشيدًا بأبناء المحافظة لتميزهم المستمر في جميع المجالات.



كما كرم المحافظ كلا من طارق الحداد رئيس منطقة سوهاج للقوة البدنية، وفواز فضيل فواز مدير نادي إدفا الرياضي، بحضور ممدوح طلب مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

