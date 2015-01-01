جمال شقرة: ثورة 23 يوليو لم تأخذ نصيبها من التاريخ الفني والتلفزيوني

Advertisements

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن ثورة 23 يوليو لم تأخذ نصيبها من التاريخ الفني والتلفزيوني والدرامي.



وأضاف "شقرة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من الأحداث في ثورة 23 يوليو التي تصلح لإنتاج أعمال درامية عليها.



وتابع، أن فيلم "رد قلبي" أكد أن هناك حراك اجتماعي حدث نتيجة الثورة، وأصبح بإمكان ابن الجنايني أن يحب بنت الباشا، فضلًا عن أنه يؤرخ لأوضاع الفلاحين المتردية للغاية.



وأوضح، أن أغنية "حكاية شعب" فيها تأريخ حقيقي لقصة بناء السد العالي، تنقل للشاب الصغير أن قناة السويس ملكنا، والاستعمار كان مسيطر عليها، وبناء السد العالي كان للحفاظ على المياه التي تهدر، وكنا لا نملك عملة صعبة، فتوجهنا للبنك الدولي لمساعدتنا فرفض لأسباب سياسية، لكوننا رفضنا أن نكون تابعين".

