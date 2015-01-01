تعرف على الشخصية التي تجسدها أنجلينا جولي في فيلمها مع MARVEL

أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي"، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و 5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وأعلن رئيس استديوهات مارفل رسميا عن النجمة أنجلينا جولي خلال المؤتمر، كواحدة من أبطال MARVEL القادمين، حيث ستجسد دور THENA وهي واحدة من شخصيات فيلم THE ETERNALS.

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص مع نجوم آخرين اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم "الخالدون" مثل ريتشارد مادن، وكميل نانجياني، وسلمى حايك، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة.

وردا على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي: "سأعمل بجد أكبر 10 مرات، نعلم جميعا المهمة التي نحن بصددها ونعلم ما تستحقون، لذلك سنعمل جميعا بجد شديد، لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس".