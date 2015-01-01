ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على الشخصية التي تجسدها أنجلينا جولي في فيلمها مع MARVEL

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:53 م
تعرف على الشخصية التي تجسدها أنجلينا جولي في فيلمها مع MARVEL
أنجلينا جولي
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي"، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و 5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

 

وأعلن رئيس استديوهات مارفل رسميا عن النجمة أنجلينا جولي خلال المؤتمر، كواحدة من أبطال MARVEL القادمين، حيث ستجسد دور THENA وهي واحدة من شخصيات فيلم THE ETERNALS.

 

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص مع نجوم آخرين اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم "الخالدون" مثل ريتشارد مادن، وكميل نانجياني، وسلمى حايك، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة.

 

وردا على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي: "سأعمل بجد أكبر 10 مرات، نعلم جميعا المهمة التي نحن بصددها ونعلم ما تستحقون، لذلك سنعمل جميعا بجد شديد، لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
0
x
12:30
1
تشيلسي