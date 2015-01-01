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تأييد حكم بحبس مغرد كويتي 3 سنوات لإساءته للمملكة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:52 م
تأييد حكم بحبس مغرد كويتي 3 سنوات لإساءته للمملكة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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قضت محكمة التمييز بدولة الكويت، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بحبس المغرد محمد خالد الهاجري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانته بتهمة الإساءة إلى المملكة.

وطبقاً لحيثيات الحكم التي أوردتها صحف كويتية فإن المذكور قام بنشر عبارات ومقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي في “تويتر” تتضمن إساءة لحكومة وشعب المملكة، بما فيه ضرر بعلاقات الكويت بالسعودية والدول العربية.وفق “أخبار 24”.

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