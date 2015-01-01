التضامن: التنسيق مع الصحة لإعداد قانون لترخيص الأماكن المخالفة لعلاج الإدمان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار حاليا التنسيق مع وزارة الصحة لإعداد قانون لترخيص الأماكن غير المرخصة لعلاج ومكافحة الإدمان، وذلك لضبط عمل هذه الأماكن في إطارها القانونى وعدم استغلال المرضى المدمنين.





وطالبت الوزارة خلال افتتاح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح أمس الأثنين، بضرورة إبلاغ المواطنين عن الأماكن المخصصة غير المرخصة لعلاج المدمنين والتي تسيء إليهم.





وقالت الوزارة إنها تقمصت في إحدى المرات دور مواطنة للاتصال بالرقم الساخن والإبلاغ عن ثلاثة أماكن للاتجار بالمخدرات، مضيفة أنه تم الاستجابة السريعة من صندوق مكافحة الإدمان للبلاغ المقدم، لافتة إلى أن الرقم الساخن مخصص للإبلاغ والعلاج أيضا، لافتة إلى خطورة قضية الإدمان على الأمن القومى لمصر، وأهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهتها.



