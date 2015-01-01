التضامن: قضية الإدمان تمثل خطورة على الأمن القومي لمصر

أكدت وزارة التضامن خطورة قضية الإدمان على الأمن القومى لمصر، وأهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهتها، مضيفة أن هناك تنسيقا مع ١١ وزارة أخرى لتوعية المواطنين بمخاطر التعاطي والإدمان، منها وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم، حيث تم وضع محتوى في المناهج لتناول قضية المخدرات، وكذلك إنشاء أول دبلومة لإعداد كوادر للتأهيل، مع عمل أكشاك في الجامعات لتوعية الطلاب بالقضية المذكورة.





وتابعت أن هناك تنسيقا أيضا مع وزارتى الصحة والأوقاف ومؤسسات الإعلام، لتوعية المجتمع من خلال الحملات الإعلانية المكثفة لمواجهة قضية الإدمان وحملة "أنت أقوى من المخدرات".





وأشارت الوزارة إلى توقيع الكشف عن المخدرات بين ٣٥ ألف موظف الشهر الماضي، موضحة انخفاض نسب التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية.



