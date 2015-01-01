وفد وزارة الاستثمار مشروعات استثمارية جديدة فى مدينة مرسى مطروح

يتفقد وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشروعات استثمارية جديدة فى مدينة مرسى مطروح، وذلك يوم، الخميس، المقبل، برئاسة الوزيرة.





وتعد محافظة مطروح من المحافظات التى نجحت فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة، فى مختلف المجالات الفترة الماضية، كما تشهد المحافظة توسعا فى مشروعات السياحة والعقارات، والتصنيع الصناعى والزراعى.



