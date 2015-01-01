ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:27 ص
الأهلي يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع علي جبر لاعب فريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء تراجع مسئولي الأهلي عن ضم اللاعب بسبب مغالاة نادي بيراميدز في المطالب المادية للموافقة على رحيله إلى الأهلي، بجانب مطالب اللاعب المالية والذي طلب الحصول على مبلغ يقترب من ١١ مليون جنيه في الموسم.

وكان الأهلي قد تعاقد مع صفقتين في الميركاتو الحالي حيث ضم رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتعاقد مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر لمدة ٥ مواسم.

Advertisements
المزيد عن: علي جبر رياضة بيراميدز الزمالك الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية