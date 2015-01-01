الأهلي يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع علي جبر لاعب فريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وجاء تراجع مسئولي الأهلي عن ضم اللاعب بسبب مغالاة نادي بيراميدز في المطالب المادية للموافقة على رحيله إلى الأهلي، بجانب مطالب اللاعب المالية والذي طلب الحصول على مبلغ يقترب من ١١ مليون جنيه في الموسم.





وكان الأهلي قد تعاقد مع صفقتين في الميركاتو الحالي حيث ضم رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتعاقد مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر لمدة ٥ مواسم.