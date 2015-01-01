تحرير مخالفات لشواطئ لرفعها الأسعار على المواطنين بالإسكندرية

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قام فريق المتابعة الميدانية بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بشن حملات على الشواطئ لتحقيق انضباط الأسعار ومنع الاستغلال وإحكام السيطرة علي الشواطئ والقضاء علي اي مخالفات وتخفيف العبء علي المواطنين.



وشملت الحملات شواطئ منتزة اول وثان شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وابوهيف الخدمة، وقد تم رصد مخالفات زيادة في اسعار التذاكر وزيادة في اسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وعرضها علي وكيل الوزارة لتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات ولم يتم رصد مخالفات بشاطئ المندرة المجاني والسرايا.



كما شملت الحملة المرور علي شواطئ حي الجمرك، شاطئ القويري والسلسلة المميز، وتم رصد مخالفات ايضا زيادة في اسعار الدخول وفرض اكراميات، ولم يتم رصد اي مخالفات بشاطئ جليم المجاني، وعلي التوازي ايضا قام مفتش المصايف برئاسة مدير عام المصايف بحملات علي شواطئ حي الجمرك وشواطئ العجمي وتم رصد بعض المخالفات وزيادة في الاسعار عن الاسعار المقررة بكراسة الشروط، وتم حصر المخالفات وعرضها علي اللواء جمال رشاد لتوقيع الغرامات علي مستأجري تلك الشواطئ وطبقا لبنود كراسة الشروط.



في سياق متصل قام مراقبي الشواطئ بالمرور علي الشواطئ بناء علي تعليمات رئيس الادارة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط في الشواطئ، ومازالت الحملات مستمرة علي مدار اليوم لتحقيق الانضباط ومنع ابتزاز واستغلال المواطنين علي شواطئ الاسكندرية.



من جانبه أهاب اللواء جمال رشاد رئيس الادارة باالمصطافين عدم الخضوع لأي ابتزاز او استغلال علي الشواطئ وابلاغ الادارة بأي مخالفات عبر وسائل الاتصال التي تم الاعلان عنها سابقا.