أنقرة تعلن تدمير 7 أهداف بسوريا ردا على قذيفتين أطلقتا من أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المنتشرة قرب الحدود مع سوريا، دمرت 7 أهداف في الجانب السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين من هناك على أراض تركية أمس.

وشدد بيان صدر عن الوزارة التركية على أن هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع، مؤكدا أن هذه العملية "أسفرت عن تدمير7 أهداف بالجانب السوري، كان قد تم تحديدها مسبقا".

وكانت ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد قد أعلنت سقوط قذيفتين من الجانب السوري ضربت منزلين داخل الأراضي التركية، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين في حصيلة أولية، قبل أن يرتفع العدد لـ6 أشخاص لاحقا.

وأصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا بخصوص إطلاق القذيفتين، ونأت بنفسها عن الحادث، مؤكدة أن مصدر القذيفتين "غير معروف" ووصفت الحادث بأنه "عمل استفزازي" يهدف إلى إلحاق الضرر بالاستقرار في المنطقة.