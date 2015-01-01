"استدعاء 24 لاعب".. الأخضر يدخل في معسكر مغلق إستعدادًا لبطولة غرب آسيا

أكد "يوسف عنبر" المدير الفني المؤقت لمنتخب السعودية، بأن "الأخضر" سيدخل في معسكر مغلق إستعدادًا لبطولة غرب أسيا والتي تقام في الفترة ما بين 30 يوليو الجاري، وحتى 14 أغسطس المقبل.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الرياضية السعودية" صباح اليوم، بأن "عنبر" سيقود المنتخب السعودي بشكل مؤقت في البطولة، ومن المقرر بأن تكون هناك مباراتين وديتين للمنتخب السعودي خلال المعسكر المغلق الذي دعى له "عنبر" والمقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات المقبلة.





وأشارت الصحيفة السعودية، بأن المدرب "يوسف عنبر" قد أستقر على إستدعاء نحو 24 لاعب إلى المعسكر المغلق في الرياض، بينهم لاعب واحد لا يشارك في دوري المحترفين السعودي بل يلعب في دوري الدرجة الأولى، وهذا في الوقت الذي تتوقع فيه الصحف السعودية بأن يتم إعلان أسماء القائمة النهائية للمنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا بعد نهاية الفحوصات الطبية لكافة اللاعبين عقب نهاية المعسكر.