الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى اليوم الثلاثاء

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء واقتفى قطاع أشباه الموصلات أثر مكاسب وول ستريت رغم أن التداولات ظلت هزيلة قبل موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في اليابان.





وصعد المؤشر نيكي 1% إلى 21620.88 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يوليو.





وخلال الليل في وول ستريت، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.3 % ليقل بشكل طفيف عن مستوى إغلاقه القياسي المسجل في 15 يوليو بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.1% وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.7 %.





وحققت أسهم شركات الرقائق مكاسب في أنحاء العالم بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا على اتخاذ القرارات الخاصة ببيع منتجات لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز في "الوقت المناسب".



