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الأهلي يهزم مانشستر سيتي ويقترب من الحصول على أكوستا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:19 ص
الأهلي يهزم مانشستر سيتي ويقترب من الحصول على أكوستا
لوسيانو أكوستا
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محمد علي
 
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قالت صحف أرجنتينية صباح اليوم، بأن مجلس إدارة نادي أهلي جدة قد دخل في مفاوضات جادة مع إدارة نادي "دي سي يونايتد" الأمريكي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولي الأرجنتيني "لوسيانو أكوستا" صانع ألعاب الفريق الأمريكي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.


وأوضحت صحيفة "theathletic" في تقرير لها حول "أكوستا"، بأن اللاعب يعد واحد من أبرز اللاعبين في الفريق الأمريكي بجانب "واين روني"، ويقدم موسم مميز رفقة فريقه، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية ومن بينها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.


ولكن على ما يبدو، فإن عرض الأهلي الذي وصل لنحو 3 مليون دولار بالإضافة إلى بعض الحوافز للاعب والنادي، قد يجعل "أكوستا" يقترب أكثر من الإنتقال إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.


يذكر بأن "أكوستا" يعد من أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي خلال العاميين الماضيين، ويتمتع الأرجنتيني بمهارة وسرعة فارقة، ومثل عدة أندية من قبل مثل "إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز".

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