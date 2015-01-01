فريق سباقات "هندسة عين شمس" يحصد المركز 26 في مسابقة "فورميلا"

استطاع فريق سباقات جامعة عين شمس كعادته تحقيق انتصارات عديدة في مسابقة Formula Student المقامة حاليا بإنجلترا، حيث توج الفريق على حصوله على المركز الـ٢٦ من بين ٨١ فريقًا مشاركًا من مختلف دول العالم.





واشار د. محمد عبد العزيز ، رئيس قسم هندسة السيارات والمشرف على الفريق ، إلى أن فريق جامعة عين شمس المكون من 44 طالب ينافس هذا العام فرق من جامعات عالمية، من خلال المشاركة بسيارتين ، أحدهما سيارة Formula ICE و وهى سيارة تسير بالبنزين والتي صنعها وصممها بالكامل و استطاع الفريق ان يحقق بها المركز الاول فى التكلفة والتصنيع في العام الماضي.





اما السيارة الثانية Nebula المشاركة في فعاليات مسابقة Formula EV هي سيارة كهربائية وتعمل بالكهرباء فقط، والتي يتم تصنيعها للمرة الأولى وذلك بالشراكة مع جامعة Sussex بإنجلترا والتي تعتبر اول شراكة من نوعها بين فريق مصري و فريق اجنبي في تصنيع سيارة كهربائية، بدأت العام الماضي ومستمرة هذا العام.





واستطاعت السيارة Sheen التي تعمل بالبنزين ان تجتاز الستة اختبارات المؤهلين لنزولها حلبة السباق و احراز المركز الرابع في التكلفة و التصنيع و تميز الفريق كالعادة في الجزء الخاص بتقديم خطة تجارية و تسويقية للسيارة (Business Logic Case) امام حكام المسابقة و استطاعوا تحقيق المركز الثاني على مستوى جميع الفرق المشاركة بالمسابقة.





اما عن Nebula و هي السيارة الكهربائية فقد حصلت على المركز السادس في التكلفة و التصنيع و المركز ال 37 على مستوى جميع الفرق المشاركة.





ومن جانبه اشار الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور ، عميد الكلية "ان الكلية ايمانا بدورها في دعم الابتكار وسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل قررت بزيادة دعمها لطلابها المبتكرين وتسخير جهود كثيرة من اساتذة و مشرفين ذو امكانيات على اعلى المستويات كي نساعد الطلاب ان يبتكروا و يصبحوا من احسن الخريجين في مصر".





واضاف " ان ادارة الجامعة برئاسة ا. د عبد الوهاب عزت لم تتواني في تقديم كافة انواع الدعم حيث قامت الجامعة بشراء العناصر المطلوبة للسيارات ".



