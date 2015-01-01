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بريطانيا تنتظر "أحر ليلة" في تاريخها

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:12 ص
بريطانيا تنتظر أحر ليلة في تاريخها
بريطانيا
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وكالات
 
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تتأهب بريطانيا لمواجهة ليلة هي الأكثر حرارة في تاريخها، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن التعامل مع الأمر.

 

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الثلاثاء، أن درجة الحرارة الصغرى يمكن أن تصل ليلة الثلاثاء الأربعاء إلى 24 درجة مئوية في جنوب شرق إنجلترا.

 

وكانت أكثر ليلة حارة شهدتها بريطانيا وصلت فيها درجة الحرارة إلى 23.9 في يوم 3 أغسطس عام 1990، أما أكثر ليلة حرارة في شهر يوليو فكانت في عام 1948 وبلغت 23.3، بحسب أرقام خدمة الأرصاد الجوية البريطانية.

 

وأمام هذه التطورات، أصدرت السلطات تحذيرات للسكان بشأن التعامل مع هذه الأجواء الحارة، مثل تفادي التعرض للشمس وشرب الكثير من الماء وتفقد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.

 

وكان هناك تحذير بشأن الليلة الحارة، فقالت السلطات إنه من المفضل الإبقاء على النوافذ مغلقة لمواجهة الأجواء الحارة ليلا.

 

وكانت دول أوروبية تعرضت قبل أسابيع لموجة حر قوية أطلق عليها "فقاعة الصحراء"، وصلت درجة الحرارة خلالها في بعض المناطق الفرنسية إلى 45 درجة مئوية، هو رقم قياسي.

 

وفي الأيام الأخيرة تعرضت كندا والولايات المتحدة لموجة حر مماثلة، أدت إلى حالات وفاة.

 

ويعزو علماء الأمر إلى أسباب عدة منها ظاهرة التغير المناخي، الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 

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