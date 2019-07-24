إعلان نتائج الدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019 بـ"تجارة عين شمس"

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس نتائج الدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019، حيث وصلت نسبة نجاح الدبلومات الفرقة الأولى 70.2%، وجاءت نسبة الفرقة الثانية 86.1% ، بينما بلغت نسبة نجاح تمهيدي الماجستير ( إدارة) 89.8% ، و نسبة نجاح تمهيدي الماجستير (محاسبة) 73.4% ، نسبة نجاح تمهيدي الماجستير (الاقتصاد) 94% ، نسبة نجاح تمهيدي الماجستير (إحصاء) 98 % ، نسبة نجاح تأهلي الدكتوراة ( إدارة) 87.9 % ، و نسبة نجاح تاهيلى الدكتوراه (محاسبة) 92 % ، نسبة نجاح تمهيدي الدكتوراه (اقتصاد) 98.4% ، نسبة نجاح تمهيدي الدكتوراه (إحصاء) 94 % .

وأوضحت ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إعلان النتائج بالكلية سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 بالكلية، علي أن يتم فتح باب تقديم الالتماسات بدءا من يوم الأحد الموافق 28-7-2019 وحتى الخميس الموافق 1-8-2019.

كما أعلنت ا. د هيام وهبة عن أن فتح باب التقدم للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية للدبلومات و الماجستير و الدكتوراة للعام الدراسي الجديد 2019-2020، سوف يبدا من يوم الاحد الموافق 18-8-2019 وحتى الخميس الموافق 19-9-2019 .



