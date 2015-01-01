عميد تجارة عين شمس يؤكد افتتاح مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية

أكد الأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن افتتاح مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والثالث بالجامعة، يمثل نقلة نوعية بالكلية، حيث سيتم عن طريقه رفع القدرات المهنية عن طريق الخدمات والدورات التدريبية في المجالات المهنية المختلفة من خلال تقديم تنمية مهارات الطلاب وتقديم تدريب مهنى لمساعدتهم على كسب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة وسد الفجوة الحالية بين الدراسات الاكاديمية واحتياجات التوظيف. كما يهدف أيضاً إلى تقديم استشارات مهنية وإرشادية لطلاب جامعة عين شمس.



