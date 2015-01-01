٧٣٤ طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ"نوعية عين شمس"

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية النوعية بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية ، للعام الجامعى 2019- 2020 حيث بدأ التقدم لإجراء إختبار القدرات منذ الاحد الموافق ٧ من يوليو الجارى و يستمر حتى السابعة مساءاً اليوم ٢٢ من يوليو وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وجاء ذلك تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف ا.د. أمانى حنفى عميدة كلية التربية النوعية.





وتقدم لاختبارات التربية الفنية حتى الآن ٦٣٠ طالبا وطالبة، وأسفرت النتائج عن ٣٩٩ طالبا لائقا و٢٣١ طالبا غير لآئق، كما تقدم ١١٣ طالبا وطالبة لإجراء إختبار القدرات لقسم التربية الموسيقية حيث أسفرت النتائج عن ٩٤ طالبا لائقا و١٩ طالبا غير لآئق ليصبح عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن ٧٤٣ طالبا وطالبة.



