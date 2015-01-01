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علي جمعة يوضح حكمة تحريم تركيب المرأة "باروكة"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:12 ص
علي جمعة يوضح حكمة تحريم تركيب المرأة باروكة
علي جمعة
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رقية جمال
 
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وجه شخص تسأل للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكمة تحريم تركيب المرأة شعر مستعار؟.

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قائلًا: "تركيب المرأة شعر مستعار فيه تدليس وتغيير خلق الله؛ لان المرأة عندما يأتيها خاطب تُدلس عليه".

وتابع، أن الحكمة في الصدق والشفافية وعدم التدليس على بعضنا البعض، ولذا ذهب بعض الأئمة لأن ذلك يجوز للمرأة المتزوجة للتزين بأذن الزوج.
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