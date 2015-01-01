15 صورة من افتتاح عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون بالعجوزة

في حضور كبير من الجمهور تم افتتاح مسرحية "سر الأحلام" على مسرح البالون بالعجوزة.

المسرحية بطولة الفنانين مجدي فكري، وإيناس مكي، ونيفين رأفت، وعبد العاطي صالح، ورضارمزي، ومحمد عنتر، والعرض من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا، وأشعار كوثر مصطفى، واستعراضات هشام المقدم، وموسيقى والحان احمد محي، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

ومن المعروف أن العرض من إنتاج قطاع الفنون الشعبية.

وحرص على الحضور نخبة من الفنانين من بينهم الفنان سامح يسري والفنان مجدي صبحي والفنان حلمي عبد الباقي والفنان سعيد الانصاري وفتحي سعد والإعلامي خالد حمدالله ونخبة من الإعلاميين.