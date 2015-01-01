750 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين بلاده ودول شمال شرق آسيا
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:07 ص
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قال مساعد وزير التجارة الصينى "لى تشنغ قانغ" إن حجم التبادلات التجارية بين بلاده ودول شمال شرق آسيا تجاوز 750 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف قانغ خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بشأن الدورة الـ12 لمعرض الصين- شمال شرق آسيا المقررة خلال الفترة من 23 -27 أغسطس المقبل فى مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين أن الصين أكبر شريك تجارى للدول الخمس المجاورة لها فى منطقة شمال شرق آسيا، وأن حجم التجارة بين الجانبين يمثل نحو ربع إجمالى التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي.
وأوضح أن التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية تجاوزت 300 مليار دولار، بينما تخطت التجارة بين الصين وروسيا 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن التعاون الاستثمارى بين الصين ودول شمال شرق آسيا حقق تقدما بارزا.
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