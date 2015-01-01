750 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين بلاده ودول شمال شرق آسيا

قال مساعد وزير التجارة الصينى "لى تشنغ قانغ" إن حجم التبادلات التجارية بين بلاده ودول شمال شرق آسيا تجاوز 750 مليار دولار العام الماضي.





وأضاف قانغ خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بشأن الدورة الـ12 لمعرض الصين- شمال شرق آسيا المقررة خلال الفترة من 23 -27 أغسطس المقبل فى مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين أن الصين أكبر شريك تجارى للدول الخمس المجاورة لها فى منطقة شمال شرق آسيا، وأن حجم التجارة بين الجانبين يمثل نحو ربع إجمالى التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي.



