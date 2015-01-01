مجلس جامعة بنها: 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لشباب الباحثين

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي العلاقات العلمية والثقافية، إلي أن المشروع البحثي تتراوح مدته 24 شهر ويتم التقدم له مرة واحدة سنويا من خلال تطبيق دعم برامج البحث العلمي والمنشور علي البوابة الالكترونية للجامعة



وأضاف الجيزاوي أنه تقدم خلال هذة الدورة 29 مقترح بحثي موزعة علي كليات الطب البيطري (11) مشروع والزراعة (7 ) مشاريع والعلوم (5) مشاريع والطب البشري( 2 ) مشروع وهندسة بنها (1 ) وتم استبعاد ثلاث مقترحات بحثية لمخالفتها القواعد المنظمة للتمويل لافتا الي انه يتم تحكيم مقترحات المشاريع من خلال أعضاء اللجان العلمية الدائمة في التخصصات المعنية بالمجلس الأعلي للجامعات



ومن جانبة اكد الدكتور ماهر حسب النبي خليل مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي والمشرف علي صندوق البحوث العلمية أن الصندوق قد قام خلال الخمس سنوات الماضية بتمويل 74 مشروعا مماثل لدعم وبناء قدرات شباب الباحثين في الجامعة بالاضافة الي 6 مشروعات بحثية تخدم استراتيجيات وتوجهات الدولة في المشروعات القومية طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2020/2030.





وافق مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على اعتماد 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لتنمية قدرات شباب الباحثين بالجامعة.وقال السعيد، إن المشروع يشتمل على فرق عمل من ثلاث باحثين من الشباب لتعزيز مفهوم العمل في مجموعات بحثية، مشيرا إلى أن مخرجات تلك المشاريع تستخدم لاستكمال بعض مكونات البنية التحتية للمعامل البحثية بالكليات ونشر مخرجات المشروع من نتائج بالمجلات العلمية العالمية.