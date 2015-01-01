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رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:04 ص
رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج
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هدى عبدالرازق
 
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قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن أول رحلة من حجاج الجمعيات الأهلية ستتوجه اليوم إلى مطار المدينة المنورة، وهم يمثلون حجاج محافظة الدقهلية.

وأشار "عبدالموجود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن بعثة مصرية ستستقبل الحجاج في مطار المدينة، وسيتم تسكينهم، موضحًا أن فترة إقامة الحجاج في المدينة النورة 4 ليالي 5 أيام، وبعدها ينتقلون إلى مكة المكرمة.

ولفت إلى أنه لأول مرة يرافق بعثة الحج واعظات لتقديم النصح للسيدات، بالإضافة إلى وعاظ رجال، حيث سيكون هناك 3 واعظات سيدات، و10 وعاظ رجال.
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