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نوال الزغبي وجريني ورحيم لجنة تحكيم.. "روتانا" تطلق The Talent أول تطبيق الكتروني لاكتشاف المواهب الغنائية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:05 ص
نوال الزغبي وجريني ورحيم لجنة تحكيم.. روتانا تطلق The Talent أول تطبيق الكتروني لاكتشاف المواهب الغنائية
The Talent
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أحمد رمضان متولي
 
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تحت شعار "غرد للنجومية" أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تطبيق الكتروني جديد The Talent هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب الغنائية في العالم العربي

 

ويتيح The Talent لك فرصة عرض موهبة الشباب في الغناء أمام الملايين، ويعتمد التطبيق بشكل كامل على تصويت الجمهور الرقمي.

 

وأعلنت شركة "روتانا" عن لجنة التحكيم والمكونة من النجمة نوال الزغبي، والملحن محمد رحيم، ومقدم البرامج فيصل الزهراني، والنجم المغربي جريني، والفنان ومقدم البرامج طوني أبو جوده.

 

سيحصل نجم The Talent الفائز على فرصة توقيع عقد إنتاج فني مع روتانا.

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