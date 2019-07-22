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الأوقاف: إطلاق المكتبة الناطقة والمصورة على موقع الوزارة الرسمي قريبا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:59 ص
الأوقاف: إطلاق المكتبة الناطقة والمصورة على موقع الوزارة الرسمي قريبا
وزارة الأوقاف - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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قررت وزارة الأوقاف إطلاق المكتبة الناطقة والمكتبة المصورة قريبا على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي في إطار عملية التجديد والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني من جهة وتحديث وتنويع آليات ووسائل التواصل والتوصيل من جهة أخرى.

وأعلنت الوزارة تكليف كلا من هدى حميد مدير إدارة الإعلام بالإعداد الفني والدكتور عمرو الكمار بالإعداد العلمي والمتابعة والتنسيق، بما يجعل إطلاق هذه المكتبة الناطقة والمصورة إضافة جديدة وحقيقية في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة والوفاء بواجبنا تجاههم في مجال التثقيف الديني الصحيح.

وتابع: كما أن هذا التنوع في وسائل العرض والتوصيل سيكون ثراء في مجال نشر الفكر الديني الوسطي المستنير.

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