مليشيا الحوثي تصفي عددا من أتباعها من أبناء البيضاء بالسلاح الثقيل
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:58 ص
وكالات
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أقدمت مليشيا الحوثي على تصفية عدد كبير من عناصرها متهمة إياهم بمحاولة التمرد على قيادتهم في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بقصف
موقع تابع لعناصرها يتمركز فيه مجندين من أبناء مديرية "الملاجم" محافظة
البيضاء، بسلاح عيار 23 وسقط المجندين بين قتيل وجريح.
يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة من أعمال السحل
والتنكيل تقوم بها المليشيات بحق مشائخ وأفراد قبليين كانوا يعملون في صفوفها في محافظة
عمران.
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