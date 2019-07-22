نيويورك تايمز: متطرفون نفذوا تفجيرات بالصومال لصالح قطر
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.
وأوضحت الصحيفة
الأميركية أنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو
نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر.
وأشارت نيويورك
تايمز إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال،
مع رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال فيها الأخير إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء
بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
وبحسب الصحيفة،
قال رجل الأعمال خليفة كايد المهندي في المكالمة في 18 مايو، أي بعد حوالي أسبوع من
التفجير: "عمليات التفجير والقتل، نعرف من يقف وراءها".
ولدى الاتصال به
لم ينف المهندي المكالمة الهاتفية، وقال إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنين وليس
كمسؤولين رسميين.
لكن الصحيفة نوهت
إلى أن السفير القطري لم ينف التسجيل الصوتي، ولم يعرب عن استيائه لتنفيذ تلك التفجيرات
لصالح بلده، وكذلك لم يبد أي امتعاض من إشراف قطريين عليها.
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