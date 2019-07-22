ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبيل فقير يقترب من الليجا الإسبانية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:39 ص
نبيل فقير يقترب من الليجا الإسبانية
نبيل فقير
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
اختار الفرنسي نبيل فقير الانتقال من أولمبيك ليون الفرنسي إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني في خطوة مفاجئة أعقبت عدة شائعات حول مستقبله، وآخرها اقترابه من نابولي الإيطالي.

ووقع اللاعب الفرنسي الدولي عقدا مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ليصبح فقير رابع لاعب يوقع للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ فقير حياته المهنية كلاعب كرة قدم في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 28 أغسطس 2013.

ولعب فقير البالغ 26 عاما مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما ومع الفريق الأول، وخلال مسيرته الدولية شارك في 21 مباراة، وكان ضمن عناصر منتخب "الديوك" الذي فاز بمونديال روسيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية