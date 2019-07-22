خدمات نوعية تُوفِّرها "طبية الملك عبدالله" لضيوف الرحمن

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تؤدي مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة دورًا حيويًّا في توفير الرعاية المتخصصة باعتبارها المستشفى المرجعي رباعي الرعاية الوحيد على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ حيث تولي موسم الحج اهتمامًا خاصًا؛ للتأكُّد من أنَّ خدمات المدينة تدعم وتساند وتكمل الخدمات الصحية في المدينة المقدسة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ مركز القلب يعتبر هو المركز الرئيس الذي يستقبل حالات القلب من الحجاج، التي تحتاج إلى تدخُّل سواء بالقسطرة القلبية أو جراحة القلب المفتوح؛ حيث يتم قبول كل حالات الرعاية القلبية، بالتنسيق الفعال بين المدينة وكل مستشفيات المشاعر ومكة المكرمة لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفاديًّا للزحام وتأخير الحالات العاجلة.



وخصَّص مركز القلب رقمًا هاتفيًّا لاستقبال الاتصالات من مستشفيات مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، التي لديها حالات مرضى القلب والذبحات الصدرية المعقدة، والحالات النادرة التخصصية التي تحتاج نقلها إلى مركز القلب في المدينة الطبية؛ بهدف تسهيل عملية التنسيق، وسرعة إنهاء الإجراءات؛ لإنقاذ حياة المرضى.



وأوضحت الوكالة أنّه تمَّ تقليص الوقت الذي تستغرقه إجراءات الكشف على حالات القلب، وتشخيصها وإجراء عمليات القسطرة الأولية لمرضى الجلطات القلبية الحادة في أقل من 90 دقيقة، وذلك لإنقاذ عضلة القلب في الوقت المناسب.



كما تتولى المدينة الطبية توظيف طاقاتها للرعاية القلبية، من خلال منظومة علاجية متقدمة وجميعها تحظى بعناية فائقة، وتعمل على مدى 24 ساعة عبر فريق متميّز عالي المستوى من التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة إشرافية طبية وفنية ومساعدة وعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن؛ لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالمًا ومعافى إلى وطنه.



ويُقدِّم قسم جراحة القلب خدمات جراحية تخصُّصية معقدة لا تجرى إلا في أكبر المراكز العالمية وبمخرجات طبية مماثلة للمعايير العالمية، ويتميَّز المركز كذلك بخبرة عالية في زراعة المضخات الطاردة (القلب الصناعي) وبرنامج متكامل للعناية بمرضى فشل القلب.



كما يجري فريق متكامل بالقسطرة التداخلية عمليات لتبديل الصمام الأورطي عن طريق القسطرة دون الحاجة لجراحة القلب المفتوح كإجراء بديل لكبار السن أو من لديهم أمراض متعددة لا تسمح حالاتهم بإجراء عمليات القلب المفتوح TAVI؛ ما يُسهِّل على المريض عناء الجراحة، وتمكنهم من استكمال حجهم بأقل مضاعفات ممكنة ومن الشفاء بأسرع وقت خاصة من كبار السن.