نجمة مسلسل "صراع العروش" مساي ويليامز تزين غلاف مجلة Tings Magazine (صور)

ظهرت نجمة مسلسل صراع العروش الشابة مساي ويليامز على غلاف مجلة Tings Magazine في عددها الجديد الصادر لشهر يوليو الجاري.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها مساي للمجلة، والتي ظهرت بها بإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Moschino.

وكان أبرز ما جاء في حوار مساي مع المجلة، تمنيها بتجسيد شخصية أريا ستارك مرة أخرى، في أي عمل درامي قادم يتعلق بمسلسل صراع العروش.