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تارون إيجرتون يحسم الجدل حول تجسيده لشخصية "وولفرين"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:40 ص
تارون إيجرتون يحسم الجدل حول تجسيده لشخصية وولفرين
تارون إيجرتون
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أحمد جمال أحمد
 
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أكد النجم البريطاني الشاب تارون ايجرتون، في حوار تليفزيوني له مع قناة MTV News، أن الشائعات التي تتردد حول تجسيده لشخصية وولفرين في المستقبل ليس لها أساس من الصحة.

 

ونقلت صحيفة ديلي ميل جانبا من الحوار الذي قال فيه تارون بسخرية انه لا يملك المظهر الملائم واللحية المناسبة لهذا الدور.

 

كان ذلك خلال تواجد تارون إيجرتون بمؤتمر كوميك كون بمدينة سان دييجو حيث كان يروج لفيلمه الجديد روكيت مان الذي يجسد به شخصية المغني إلتون جون.

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