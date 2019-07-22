ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعد الهلالي يوضح حكم الحج بـ"القميص والبنطلون" "فيديو"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:34 ص
سعد الهلالي يوضح حكم الحج بـالقميص والبنطلون فيديو
سعد الهلالي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مذهب الجمهور يرى أن "طواف الوداع"، في مناسك الحج أمر واجب، بينما يرى المذهب المالكي أنه سنة.

وأشار "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الحاج يستطيع أن ينتقي بين المذاهب أثناء الحج، وليس شرطا أن يحج على مذهب معين من البداية للنهاية.

ولفت إلى أنه بالنسبة لملابس الحج، فإن "البشكير" ظهر مؤخرا، وفكرة الإحرام تعتمد على النية، موضحا أن الشخص يستطيع الحج بـ"القميص والبنطلون"، ولكن يكون قد خالف أحد الواجبات، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يذبح، ويكون حجه سليم، مشددا على أن الملابس "واجب" وليس "ركن"، مشددا على أن الركن هو الإحرام بالنية.
Advertisements
المزيد عن: عمرو أديب توك شو الحج أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية