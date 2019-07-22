سعد الهلالي يوضح حكم الحج بـ"القميص والبنطلون" "فيديو"



وأشار "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الحاج يستطيع أن ينتقي بين المذاهب أثناء الحج، وليس شرطا أن يحج على مذهب معين من البداية للنهاية.





ولفت إلى أنه بالنسبة لملابس الحج، فإن "البشكير" ظهر مؤخرا، وفكرة الإحرام تعتمد على النية، موضحا أن الشخص يستطيع الحج بـ"القميص والبنطلون"، ولكن يكون قد خالف أحد الواجبات، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يذبح، ويكون حجه سليم، مشددا على أن الملابس "واجب" وليس "ركن"، مشددا على أن الركن هو الإحرام بالنية.

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مذهب الجمهور يرى أن "طواف الوداع"، في مناسك الحج أمر واجب، بينما يرى المذهب المالكي أنه سنة.