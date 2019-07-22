سعد الهلالي يوضح حكم الحج بـ"القميص والبنطلون" "فيديو"
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:34 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مذهب الجمهور يرى أن "طواف الوداع"، في مناسك الحج أمر واجب، بينما يرى المذهب المالكي أنه سنة.
وأشار "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الحاج يستطيع أن ينتقي بين المذاهب أثناء الحج، وليس شرطا أن يحج على مذهب معين من البداية للنهاية.
وأشار "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الحاج يستطيع أن ينتقي بين المذاهب أثناء الحج، وليس شرطا أن يحج على مذهب معين من البداية للنهاية.
ولفت إلى أنه بالنسبة لملابس الحج، فإن "البشكير" ظهر مؤخرا، وفكرة الإحرام تعتمد على النية، موضحا أن الشخص يستطيع الحج بـ"القميص والبنطلون"، ولكن يكون قد خالف أحد الواجبات، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يذبح، ويكون حجه سليم، مشددا على أن الملابس "واجب" وليس "ركن"، مشددا على أن الركن هو الإحرام بالنية.
Advertisements
- ما هو الفرق بين الركن والواجب في الحج؟
- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: هذا ما يفسد الحج
- "الحج".. شروطه وأركانه وواجباته
- أفضل أنواع الحج
- الأسئلة الصعبة في الحج.. "الإفتاء" تقدم 10 نصائح للحجاج والمعتمرين قبل أداء الفريضة
- العطر حرام شرعًا.. الإفتاء تُجيب عن 5 أسئلة تخص الحج
- 10 معلومات لا تعرفها عن طواف الوداع حول الكعبة المشرفة
- هل على المعتمر طواف وداع؟.. مجمع البحوث يجيب