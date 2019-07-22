فيلم عامر خان الجديد Lal Singh Chaddha النسخة الهندية لفورست جامب

أعلن النجم عامر خان، عن مشروعه الفني الجديد بعد لصوص هندوستان، حيث كشف في عيد ميلاده الـ 54 عن أنه سيظهر بطولة فيلم بعنوان Lal Singh Chaddha، سيكون النسخة الهندية من فيلم النجم توم هانكس الشهير فورست جامب.

وذكر موقع إنديا توداي، أن الفيلم سيتناول نمو المجتمع الهندي وتطوره السياسي والعديد من الأحداث الفارقة في حياة الشعب الهندي في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وسيشارك عامر في بطولة الفيلم نجمة بوليوود الشهير كارينا كابور.