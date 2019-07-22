مهرجان جرش يكرم المستشار ياسر قنطوش والإعلامي أحمد عبدالعزيز

كرم مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء في مدينة جرش الأثرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، المستشار ياسر قنطوش الكاتب والشاعر المصري، وذلك عن مسيرته الأدبية والفنية ومن أبرز مؤلفاته كتاب "احتلال أمريكا" وديوان "حق مين" وكلمات عدد من الأغاني للفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، والفنانة القديرة نادية مصطفى، والمطربة المغربية ليلى غفران.

وأعرب المستشار ياسر قنطوش، عن سعادته بتكريمه من مهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين، والذي يعد أبرز حدث سنوي بدولة الأردن والوطن العربي حيث تمتزج فيه الثقافة والفنون بالآثار والتاريخ، ووجه الشكر إلى القائمين على تنظيم المهرجان برئاسة أيمن سماوي، وبرعاية الدكتور محمد ابو رمان رئيس اللجنة العليا، وزير الثقافة والشباب الأردني.

ومن المكرمين ضمن فعاليات افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، الإعلامي المصري أحمد عبد العزيز عن برنامجه "الوسط الفني".