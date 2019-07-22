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اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:27 ص
اختيار 8 ممثلين للسعودية في اتحاد الكرة الآسيوي
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد الاتحاد الأسيوي للعبة، ثمانية من مرشحيه لعضوية اللجان القارية للفترة 2013-2019.

ضمت القائمة الرسمية أمين عام اتحاد الكرة في لجنة المسابقات، إبراهيم القاسم، ومرعي العواجي بلجنة الحكام، وأضواء العربفي في لجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني باللجنة القانونية، ونزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية، وعمر باخشوين في اللجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية، وعبدالله حماد في لجنة التسويق.
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