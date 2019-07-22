مهرجان جرش يكرم المخرج المصري رامي عبدالمعطي

قام مهرجان جرش للثقافة والفنون بتكريم المنتج أيمن عبد المعطي، والمخرج رامي عبد المعطي على هامش افتتاح المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين، الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء في مدينة جرش الأثرية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي سينمائي في افتتاحية فعاليات المهرجان عن الناقد السينمائي الأردني حسان أبو غنيمة، الملقب بـ"عاشق السينما"، من إخراج رامي أيمن عبدالمعطي، تضمن سيرته الذاتية مع إلقاء الضوء على الجانب الإنساني في حياته، ومدى تأثيره وتأثره بالدراما والسينما الأردنية والعربية.