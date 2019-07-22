وزير الخارجية الأسبق: تركيا رأس الحربة في الإرهاب.. وقطر تُجمل صورتها



وأضاف "العرابي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن قطر كان لها توغل شديد في ليبيا حتى من أيام وجود الزعيم الراحل معمر القذافي في الحكم، لافتا إلى أن الغرب حريص جدا على المراكب التي تخرج من ليبيا ولكن يغض النظر عن سفن الأسلحة التي تصل إلى ليبيا.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الغرب تغاضى عن فكرة تغذية الإرهاب في المنطقة وركز على وقف الهجرة غير الشرعية.



أما عن الملف السوداني، فقد أكد أن مصر تعتبر السودان ملف أمن قومي ملح لها، وتتعامل على هذا الأساس.

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قطر عمدت في الفترة الأخيرة على دفع تركيا للأمام وبقيت هي في الخلف، وأصبحت تركيا هي رأس الحربة للإرهاب في المنطقة بينما تحاول الدوحة تجميل صورتها في المرحلة الحالية، على أن تقوم أنقرة بالألعاب القذرة نيابة عنها.