مؤسسات الشحن تواجه استفزازات إيران في "هرمز" برقابة مشددة

في خطوة لوقف الاستفزازات الإيرانية قبالة مضيق هرمز، دعت مؤسسات الشحن مالكي السفن إلى إخطار البحرية البريطانية بتحركاتها قبل الإبحار صوب المضيق.

ويمر نحو خُمس نفط العالم عبر مضيق هرمز، وتنشر شركات الشحن بالفعل المزيد من حرس الأمن غير المسلحين كإجراء احترازي إضافي.

وطلبت مؤسسات الشحن التجارية، الإثنين، فى إخطار مشترك من قباطنة السفن، التسجيل مع هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، وهي جهة الاتصال بالبحرية الملكية، والإبلاغ عن خطط المرور قبل مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة من دخول المنطقة.

ومن بين التفاصيل المطلوبة جنسيات أفراد الطواقم وأي قيود على سرعة السفينة.

وسيتم نقل المعلومات إلى البحرية الأمريكية وغيرها من القوات البحرية المشاركة في مساعي تشكيل مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وتقول واشنطن إن الخطة تهدف إلى زيادة المراقبة والأمن في الممرات المائية المهمة في الشرق الأوسط.

"فايننشال تايمز": صناعة الشحن تدفع فاتورة إرهاب إيران في "هرمز"

وقالت مؤسسة "بيمكو" للشحن في إخطار "رغم أن الولايات المتحدة التزمت بدعم هذه المبادرة، فلا بد من المساهمات واتخاذ زمام المبادرة من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، البرلمان البريطاني، الإثنين، أن بريطانيا ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع العلم البريطاني، فيما وصفته لندن بأنه "قرصنة دولة".

وقال أحد ملاك الناقلات "سنضبط توقيت المرور بحيث يكون في ساعات النهار وسنتحرك بأقصى سرعة".