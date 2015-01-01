تشكيل قوة بحرية أوروبية للتصدي "لقرصنة" إيران في الخليج
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:31 ص
وكالات
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تسعى بريطانيا لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها "قرصنة دولة".
وقال وزير الخارجية
البريطاني جيريمي هنت للبرلمان "بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل
مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلي ظهرها، ومن ثم فهذه قرصنة دولة".
وأضاف: "سنسعى
الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الأمن للطواقم والحمولات في
هذه المنطقة الحيوية".
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