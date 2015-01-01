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عاجل.. الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل والإعلان خلال ساعات

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:22 ص
عاجل.. الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل والإعلان خلال ساعات
محمود الخطيب
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الفجر الرياضي
 
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توصل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى اتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع محمد مجدي "قفشة" صانع ألعاب الفريق خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم مسئولو الأهلي كافة تقاصيل الصفقة مع بيراميدز حيث سيحصل على قفشة مقابل مبلغ مالي يتخطى 30 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم إنهاء كافة الأمور الحاصة بانتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيكون قفشة الصفقة الثالثة التي يبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم من هيدير سفيلد تاون، وضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر لمدة ٥ مواسم.

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