بومبيو: نعمل على تغيير سلوك النظام في إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك النظام في إيران.

وقال بومبيو في تصريحات إعلامية: "تسلق الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية بتلك الطريقة التي شهدناها تمثل أعمالا شنيعة للغاية".

وأضاف أن واشنطن تبني تحالفا سوف يقوم بدوريات في مضيق هرمز للحفاظ على ممرات الشحن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في وقت سابق: "إن الإدارات السابقة أبرمت صفقات سيئة مع النظام الإيراني".

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران جعل من النظام الإيراني أكثر عدوانية.

وأوضح أن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه من غير المقبول الاستيلاء على ناقلات النفط في المياه الدولية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه نتيجة الانتهاكات الإيرانية يصعب التوصل إلى إبرام صفقة مع نظام طهران.

وكان ترامب أعلن منذ أشهر أنه على استعداد للتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي العام الماضي.

وشنت إيران عددا من الهجمات الإرهابية آخرها الجمعة الماضي بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز؛ ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو الماضي.