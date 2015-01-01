الجيش اليمني والتحالف يكبدان مليشيا الحوثي خسائر فادحة في 3 محافظات

تكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي في محافظات البيضاء والضالع وصعدة جنوب وشمال البلاد.

ففي محافظة البيضاء قتل وجرح 6 عناصر حوثية في معارك مع الجيش الوطني بجبهة ناطع.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية: "إن المعارك اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبل "القرحاء" و"شعب المسوح" و"شعب صرام" في جبهة ناطع شرقي البيضاء".

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة التسلل للحوثيين وإجبارهم على الفرار بعد قتل 4 من عناصرهم وإصابة 2 آخرين، وفقا للمصدر.

وفي محافظة الضالع شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة "حجر" شمال مديرية "قطعبة".

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الحوثية، فضلا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي معاقل الحوثيين بصعدة، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية "كتاف" شرقي المحافظة عند مدخل وادي "الفحلوين"، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية تابعة لهم.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت خلال الفترة الأخيرة مناطق ومواقع في محافظة البيضاء مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.