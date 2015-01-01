تقارير.. ريال مدريد لن يبيع نجمه مهما كانت المغريات

كشفت وسائل إعلام إسبانية وعالمية بأن ريال مدريد لا ينوي بيع نجمه الشاب ماركو أسينيسو والبالغ من العمر 23 عاما هذا الصيف على الرغم من التقارير التي ربطته بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو.



وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يشرف على سوق الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد وذلك بعد أن دفع الملكي أكثر من 300 مليون يورو لشراء عدد من الصفقات أهمها هازارد ويوفيتش ومن المتوقع الحصول على 200 مليون يورو من لاعبين متوقع رحيلهم عن النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت الشبكة العالمية أنه على الرغم من الأرباح المتوقعة من صفقات بيع نجوم ريال مدريد إلا أن أسينسيو ليس أحد هؤلاء النجوم المتوقع رحيلهم في الأسابيع المقبلة.



كما أوضحت إذاعة الإسبانية كادينا أن الملكي رفض ستة عروض من أندية مختلفة لضم أسينسيو.



وأكدت الإذاعة الإسبانية أن كل الأندية التي تواصلت مع ريال مدريد هي أندية كبيرة تشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ومع ذلك تم رفض عروضهم لضم أسينسيو.