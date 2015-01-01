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جريزمان غاضب من ميسي لهذا السبب

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:58 ص
جريزمان غاضب من ميسي لهذا السبب
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مني العوضي
 
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أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الجديد، إن ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد ولكنه تلقى رسالة ترحيب من الأوروجوياني لويس سواريز.


وقال جريزمان، خلال تصريحات صحفية: "ميسي لم يتحدث إليّ بعد، لكنني تلقيت رسالة ترحيب من سواريز، أنا سعيد للغاية لأنني هنا، المجموعة رحبت بي بشكل جيد".


وأضاف: "لدينا طرق مختلفة للهجوم، السرعة كما في أتلتيكو مدريد والأخرى تتطلب الصبر، سأتكيف مع المباريات حيث يمكنني المساهمة في العديد من الأشياء".


وأكمل حديثه: "هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث ونحن لدينا العديد من اللاعبين أمثال ديمبلي، كوتينيو ومالكوم".


وتابع: "وهؤلاء يمثلون أهمية كبيرة لنا ونأمل أن يكونوا بحالة جيدة مع وجود الثقة كي نحقق أهدافا كبيرة".
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