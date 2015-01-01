جريزمان غاضب من ميسي لهذا السبب

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الجديد، إن ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد ولكنه تلقى رسالة ترحيب من الأوروجوياني لويس سواريز.





وقال جريزمان، خلال تصريحات صحفية: "ميسي لم يتحدث إليّ بعد، لكنني تلقيت رسالة ترحيب من سواريز، أنا سعيد للغاية لأنني هنا، المجموعة رحبت بي بشكل جيد".





وأضاف: "لدينا طرق مختلفة للهجوم، السرعة كما في أتلتيكو مدريد والأخرى تتطلب الصبر، سأتكيف مع المباريات حيث يمكنني المساهمة في العديد من الأشياء".





وأكمل حديثه: "هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث ونحن لدينا العديد من اللاعبين أمثال ديمبلي، كوتينيو ومالكوم".