مبابي يسير على نهج نيمار مع باريس سان جيرمان



أصبح اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان مطمعنا للكثير من الأندية الكبرى في العالم، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب في المواسم الأخيرة.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن مبابي قرر السير على نهج نيمار مع الفريق الباريسي، بعد الاغراءات التي عرضت عليه من كبار أوروبا.





ويفكر مبابي في التخلي عن فكرة البقاء م نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري، والرحيل عن الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.