ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام عالمية أن برشلونة يُخطط لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.



وذكرت شبكة ESPN العالمية أن ميسي جدد تعاقده مع برشلونة في 2017 لمدة 5 سنوات حتى عام 2021.



وأفادت الشبكة العالمية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا يرغب في عرض عقد جديد للأرجنتيني في الفترة المقبلة.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن البرسا قد يعرض على النجم الأرجنتيني تجديد عقده لمدة موسم أو موسمين إضافيين تنتهي في عام 2022/2023.