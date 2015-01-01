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ريال مدريد يعرض نجمه من أجل نيمار

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:48 ص
ريال مدريد يعرض نجمه من أجل نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد عرض 90 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه جاريث بيل على نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نجمه نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ليوناردو مدير باريس سان جيرمان رفض العرض لأنه لم يجده مقنعًا بالشكل الكافي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وتوتنهام في التعاقد مع بيل ولكنهم لم يقدموا أي عروض للتعاقد معه حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المحتمل أن يقبل بيل بالرحيل إلى الدوري الصيني هذا الصيف للتخلص من مكانه السىء في الميرينجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار حدد برشلونة كأولوية لكن البلوجرانا فشل في كل مفاوضاته مع PSG حتى الآن.
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