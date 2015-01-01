إنتر ميلان يفاوض منبوذ ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بريطانية إيطالية عن رغبة الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد في عدم الرحيل إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن إنتر ميلان الإيطالي يدرس ضم النجم الويلزي.



وأفادت صحيفة سبو رت الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صرح عقب مباراة فريقه الودية الأخيرة ضد بايرن ميونيخ ضرورة بيع بيل في أسرع وقت مؤكدا على اقتراب رحيله عن النادي الملكي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تصريح زيدان أثار التساؤلات عن الوجهة المستقبلية لبيل الذي ارتبط وفقا للعديد من وسائل الإعلام بالانضمام إلى أحد أندية جمهورية الصين الشعبية أو العودة إلى توتنهام هوتسيبير.



ونقلت الصحيفة الإسبانية عن برنامج إل لارجويرو المُذاع عبر أثير إذاعة كادينا سير الإسبانية أن بيل رفض فكرة اللعب في الصين خصوصًا وأنه لا يشعر بالحماس الكبير تجاه هذه الخطوة فيما يتعلق بمسيرته المهنية.



وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن حصول بيل على عرض من بكين جوان الصيني براتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني.



وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان اقتحم سباق التوقيع مع جاريث بيل ويسعى لتدعيم قائمة الفريق باسم جديد مميز على صعيد مركز الجناح.



وأكد نيكو شيريا الصحفي بالصحيفة الإيطالية أن المحادثات بشأن فرضية انضمام بيل إلى إنتر ميلان قد بدأت بالفعل ومن المُنتظر أن يساهم الوسيط نيليو لوكاس في المفاوضات بين الناديين.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيل انضم إلى ريال مدريد في 2013 من توتنهام هوتسيبير في صفقة كلفت خزائن الميرينجي ما يقرب من 101 ملايين يورو.



