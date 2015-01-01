عرض فيلم "من قتل الأرمن" بقصر السينما الخميس المقبل

يعرض نادي السينما التسجيلية بقصر السينما في الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل 25 يوليو الفيلم التسجيلي "من قتل الأرمن" إخراج مريم زكي ومحمد حنفي، ويعقب العرض ندوة يحضرها صناع الفيلم ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر.





يشار إلى ان قصر السينما أقام أول أمس "الأحد" ندوة للنجم خالد الصاوي بحضور عدد كبير من الصحفيين والقنوات الفضائية ورواد القصر، كما تم عرض فيلم "الأصليين" الذي شارك الصاوي في بطولته مع ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد ممدوح ، والفيلم تأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد.











