ننشر أسماء مصابي حادث تصادم في الإسماعيلية



وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر نحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم " 1849. ط. أ. ل " و" 1345 ط. ص. ج " علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق أول الطريق الحربي أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة المدعو، أمال علي محمود 27 عامًا، مقيمة قرية سرابيوم دائرة مركز فايد، وسجدة محسن شوقي 2 سنة، بذات العنوان الأول، ويوسف محمد سالم 26 عامًا، مقيم العريش، ومحسن شوقي حسان 35 عامًا، سرابيوم، وفارس سليم سلامة 26 عامًا، الكيلو 17 القنطرة غرب، وعلي محمود علي 26 عامًا مقيم حي السلام دائرة ثان الإسماعيلية.