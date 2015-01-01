ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم في الإسماعيلية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:41 ص
ننشر أسماء مصابي حادث تصادم في الإسماعيلية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
حصلت " بوابة الفجر " علي أسماء حادث التصادم الذي وقوع بين سيارتين علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق أول الطريق الحربي أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم " 1849. ط. أ. ل " و" 1345 ط. ص. ج " علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق أول الطريق الحربي أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة المدعو، أمال علي محمود 27 عامًا، مقيمة قرية سرابيوم دائرة مركز فايد، وسجدة محسن شوقي 2 سنة، بذات العنوان الأول، ويوسف محمد سالم 26 عامًا، مقيم العريش، ومحسن شوقي حسان 35 عامًا، سرابيوم، وفارس سليم سلامة 26 عامًا، الكيلو 17 القنطرة غرب، وعلي محمود علي 26 عامًا مقيم حي السلام دائرة ثان الإسماعيلية.

وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر نحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية